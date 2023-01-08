لماذا طلب محامو ماسك نقل محاكمته من كاليفورنيا إلى تكساس؟
طلب محامو الدفاع عن الملياردير إيلون ماسك، من قاضٍ فدرالي في ولاية كاليفورنيا، نقل أو تأخير محاكمة مقبلة إلى ولاية تكساس، قائلين إنهم لن يكونوا قادرين على العثور على محلفين غير متحيزين في ولاية كاليفورنيا بسبب ما وصفوه بـ"السلبية المحلية" تجاه ماسك في الولاية، وفق ما ذكرت شبكة"سي أن بي سي" الأمريكية.
وحسب الشبكة، فإنه من المقرر أن يواجه ماسك وأعضاء مجلس إدارة "تسلا" الحاليون والسابقون، هيئة محلفين في دعوى جماعية للمساهمين تدعي أن ماسك تلاعب بأسهم الشركة عام 2018 عندما قام بالتغريد بأنه يفكر في تحويل شركته للسيارات الكهربائية إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم الواحد، وأنه تم "تأمين التمويل" للقيام بذلك.
في البداية توقف تداول أسهم "تسلا" أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم ثم أصبحت الأسهم شديدة التقلب لأسابيع بعد التغريدات، وفي ذلك العام أقام ماسك في كاليفورنيا وكان المقر الرئيس لشركة تسلا في مدينة بالو ألتو إلا أنه نقل مقر إقامته إلى تكساس في 2020، ونقلت شركته للمركبات الكهربائية مقرها الرئيس إلى أوستن في 2021.
وفي 2022، حكم قاضي شمال كاليفورنيا إدوارد إم تشين الذي يشرف على المحاكمة بأن تصريحات ماسك في 2018 كانت خاطئة وأنه قام بالتغريد عليها عن علم.
وستقرر المحاكمة وهيئة المحلفين القادمة ما إذا كانت تغريدات ماسك أثرت على المساهمين، وما إذا كانت تؤثر على سعر سهم "تسلا" وما إذا كان يجب تحميل الشركة أو مديريها المسؤولية ودفع التعويضات.
وفي اقتراح لنقل مكان المحاكمة، جادل المحامون الذين يمثلون "تسلا" وماسك، بأن الأخير واجه "دعاية سلبية واسعة النطاق" في كاليفورنيا بعد استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعين ماسك نفسه رئيسًا تنفيذيًّا لـ"تويتر"، وأنهى خدمات آلاف الموظفين في سلسلة من عمليات الفصل والتسريح "الفوضوية" منذ إبرام الصفقة.
وخلال ظهور علني في سان فرانسيسكو مقر "تويتر"، تعرَّض ماسك لصيحات استهجان بعد أن دعاه الممثل الكوميدي ديف تشابيل إلى خشبة المسرح.
وحسب الشبكة، "يجادل ماسك ومحاموه بأن تصريحاته حول صفقة خاصة محتملة لشركة تسلا في 2018 لم تنتهك القانون."