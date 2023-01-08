لماذا طلب محامو ماسك نقل محاكمته من كاليفورنيا إلى تكساس؟

وحسب الشبكة، فإنه من المقرر أن يواجه ماسك وأعضاء مجلس إدارة "تسلا" الحاليون والسابقون، هيئة محلفين في دعوى جماعية للمساهمين تدعي أن ماسك تلاعب بأسهم الشركة عام 2018 عندما قام بالتغريد بأنه يفكر في تحويل شركته للسيارات الكهربائية إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم الواحد، وأنه تم "تأمين التمويل" للقيام بذلك.

في البداية توقف تداول أسهم "تسلا" أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم ثم أصبحت الأسهم شديدة التقلب لأسابيع بعد التغريدات، وفي ذلك العام أقام ماسك في كاليفورنيا وكان المقر الرئيس لشركة تسلا في مدينة بالو ألتو إلا أنه نقل مقر إقامته إلى تكساس في 2020، ونقلت شركته للمركبات الكهربائية مقرها الرئيس إلى أوستن في 2021.

وفي 2022، حكم قاضي شمال كاليفورنيا إدوارد إم تشين الذي يشرف على المحاكمة بأن تصريحات ماسك في 2018 كانت خاطئة وأنه قام بالتغريد عليها عن علم.