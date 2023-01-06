إيلون ماسك.. الملياردير الخاسر!

بلغت ثروة ماسك في نهاية العام 2021 نحو 340 مليار دولار، وهو أعلى رقم لثروة شخصية في العالم، لكن هذه الثروة انخفضت إلى نحو 140 مليار في فترة ما، والجزء الأكبر من ذلك مرتبط بشركة تسلا، التي هبط سهمها بنسبة 65 في المئة في عام 2022.

وباع ماسك، مؤسس "ستار لينك" لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ما قيمته مليارات الدولارات من أسهم تسلا للمساعدة في تمويل شرائه لتويتر بقيمة 44 مليار دولار، ما ساعد على دفع أسهم تسلا إلى الانخفاض.

يضاف إلى ذلك أن المستثمرين كانوا قلقين أيضا من أن الطلب على السيارات الكهربائية للشركة قد يتباطأ، بسبب تراجع الاقتصاد، وارتفاع حدة شركات مماثلة، فضلا عن تحقيقات حكومية في حوادث تصادم وميزة القيادة الذاتية التي تقدمها تسلا.

ووفقا لبلومبيرغ، فقد حلّ رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة السلع الفاخرة "موي هنسي لوي فيتون"، مكان ماسك في صدارة الأغنى في العالم، إذ تبلغ ثروته 188 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة ماسك الآن حوالي 178 مليار دولار.

على أن ثروة ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" لصناعة الفضاء، ليست مجرد عقارات وفلل وسيارات فارهة ويخوت فخمة وحسابات نقدية في البنوك، بل هي ثروة "زئبقية" سائلة، ترتفع وتنخفض بإيقاع متسارع، بفعل أداء البورصات وحركة الأسهم، ومخاوف المستثمرين من الأزمات والاضطرابات السياسية، فـ"رأسمال المال جبان"، كما يُقال، وهو لا ينتعش إلا في بيئة مستقرة.