"إنتل" تبني مصنعًا في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار

أعلِن في إسرائيل اليوم الأحد، أن شركة "إنتل" الأمريكية العملاقة للرقائق الإلكترونية، ستبني مصنعًا جديدًا بقيمة 25 مليار دولار، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وشركة "إنتل" هي إحدى شركات أشباه الموصلات الرائدة في العالم، إذ تصنع مجموعة واسعة من المنتجات من بينها أحدث جيل من الرقائق.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشروع "إنتل" بأنه "أكبر استثمار دولي على الإطلاق في الدولة العبرية".