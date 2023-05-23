مصانع "إنتل" تعزز اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي
تسعى شركة intel "إنتل" للتكنولوجيا لإحداث ثورة في عالم التقنيات والرقائق الإلكترونية، من خلال بناء مصانع جديدة في عدد من الدول بقارات آسيا، وأوروبا، وأمريكا.
ويقول القائمون على الشركة العملاقة، إن الهدف الأكبر من بناء المصانع الآن هو مساعدة الدول التي تُبنى فيها المصانع في الاعتماد على مصادر دخل أكثر ديمومة تعتمد على البيانات والمعلومات.
وفي هذا الإطار، يقول أحمد إبراهيم، مدير تطوير الأعمال العالمية - مزودي الخدمات في إنتل، إن "الشركة تخلق العديد من الابتكارات وتتطلع إلى المزيد من خلال تعاونها الوثيق مع الشركاء".
ويضيف أحمد إبراهيم، لـ"إرم نيو"، أن "إنتل لا تعمل لوحدها، بل هناك شبكة من الموزعين والشركاء الذين يساعدوننا في كافة العمليات وصولًا إلى البيع في الأسواق".
وفيما يتعلق بخطط إنتل في الشرق الأوسط، يقول: "مخطط إنتل يعتمد على بناء مصانع تساعد دول الشرق الأوسط على تنوع مصادر دخلها، والتحول من الاقتصاد القائم على البترول إلى اقتصاد البيانات أو الاقتصاد الذكي"، لافتًا إلى أن "إنتل كشركة كبيرة تضخ لهذه المصانع أموالًا ضخمًا لعدة سنوات".
ويؤكد أحمد إبراهيم أن "تلك المصانع ستحل مشكلة سلاسل الإمداد، لاسيما ما عاناه الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد-19، حيث حُوصرت المصانع وقلّ عدد العمال، وأصبحت سلاسل التوريد في مشكلة.. لذا، هذه المصانع ستوفر حلولًا بديلة قريبة من المستهلك".
وتابع: "إنتل لديها مشروع المستقبل في الشرق الأوسط، ويتخذ من دبي مقرًا له، ويعتمد على 3 اتجاهات؛ الأول: إنتل تعمل مباشرة مع الحكومات لاتخاذ القرار ومعرفة الاتجاهات الجديدة في التكنولوجيا. الثاني: إنتل ترتبط بعلاقة وثيقة مع الشركاء والموردين حول العالم. الثالث: توجد وحدة عمل الابتكارات في دبي، مثل إنترنت الأشياء، وعالم الحواسب، والقيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي.. وكل هذا لتوفير حياة أحسن للمستهلكين من خلال التكنولوجيا المفيدة".