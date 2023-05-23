مصانع "إنتل" تعزز اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي

وفي هذا الإطار، يقول أحمد إبراهيم، مدير تطوير الأعمال العالمية - مزودي الخدمات في إنتل، إن "الشركة تخلق العديد من الابتكارات وتتطلع إلى المزيد من خلال تعاونها الوثيق مع الشركاء".

ويضيف أحمد إبراهيم، لـ"إرم نيو"، أن "إنتل لا تعمل لوحدها، بل هناك شبكة من الموزعين والشركاء الذين يساعدوننا في كافة العمليات وصولًا إلى البيع في الأسواق".

وفيما يتعلق بخطط إنتل في الشرق الأوسط، يقول: "مخطط إنتل يعتمد على بناء مصانع تساعد دول الشرق الأوسط على تنوع مصادر دخلها، والتحول من الاقتصاد القائم على البترول إلى اقتصاد البيانات أو الاقتصاد الذكي"، لافتًا إلى أن "إنتل كشركة كبيرة تضخ لهذه المصانع أموالًا ضخمًا لعدة سنوات".