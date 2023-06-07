أرامكو وإيني ويونايتد إيرلاينز تستثمر في مشروع لإنتاج وقود طائرات منخفض الكربون

قالت شركتا أرامكو السعودية وإيني الإيطالية للنفط، اليوم الأربعاء، إن وحدتيهما للاستثمار انضمتا إلى شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، أكبر شركة طيران في العالم، للاستثمار في جهود شركة (أو.إكس.سي.سي.يو) البريطانية الناشئة لخفض التكلفة الباهظة لوقود الطائرات منخفض الكربون.

ويتسبب قطاع الطيران في حوالي اثنين بالمئة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، وتشكل أهداف القطاع المتمثلة في عدم زيادة الانبعاثات عما يمكن أن تمتصه المصارف الطبيعية مثل الغابات أو طرق أخرى مثل التقنيات بحلول عام 2050 تحديا صعبا جدا.

وسيذهب الاستثمار البالغ 22.7 مليون دولار، بقيادة شركة كلين إنرجي فينتشرز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إلى علماء جامعة أكسفورد العاملين في شركة (أو.إكس.سي.سي.يو)، وهي واحدة من عدة شركات تبحث عن طرق لاستبدال الكيروسين والبنزين في محركات الطائرات.

