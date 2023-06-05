شركات الطيران العالمية ترفع التوقعات لأرباح 2023 لأكثر من المثلين

رفعت شركات الطيران العالمية، اليوم الإثنين، توقعاتها لأرباح القطاع لعام 2023 لأكثر من المثلين إلى 9.8 مليار دولار من 4.7 مليار دولار، وسط تفاؤل مدفوع بقوة الطلب على السفر مع تعافي القطاع من تداعيات وباء كوفيد-19.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، في الاجتماع السنوي للاتحاد: "سنوات الوباء مضت والحدود مفتوحة بشكل طبيعي".

وأعلنت شركات الطيران العالمية في الأشهر الماضية، عن نتائج قوية في الوقت الذي تستعد فيه لموسم صيفي نشط، مع عدم ظهور أي علامة على ضعف الطلب على السفر على الرغم من زيادة التضخم. كما تراجعت ضغوط أسعار النفط هذا العام.