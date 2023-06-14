"مبادلة" الإماراتية تدخل شراكة للاستثمار بالقطاع العقاري في اليابان

دخلت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، في مشروع للاستثمار بالقطاع العقاري العائلي في اليابان، وفق قول الشركة على حسابها عبر "تويتر" اليوم الأربعاء.