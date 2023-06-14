"مبادلة" الإماراتية تدخل شراكة للاستثمار بالقطاع العقاري في اليابان
دخلت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، في مشروع للاستثمار بالقطاع العقاري العائلي في اليابان، وفق قول الشركة على حسابها عبر "تويتر" اليوم الأربعاء.
المشروع بالشراكة مع بروبريوم كابيتال بارتنرز، ومانولايف لإدارة الاستثمار لبناء محفظة أعمال بحوالي 600 مليون دولار
وأوضحت الشركة، أن المشروع بالشراكة مع بروبريوم كابيتال بارتنرز، ومانولايف لإدارة الاستثمار لبناء محفظة أعمال في اليابان بقيمة تصل إلى 80 مليار ين (حوالي 600 مليون دولار).