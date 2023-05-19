"مبادلة" الإماراتية تعلن تحقيق عائدات 106 مليارات درهم في 2022

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، اليوم الجمعة، عن نتائجها المالية لعام 2022 التي أظهرت تحقيق عائدات قدرها 106 مليارات درهم (29 مليار دولار)، بحسب "رويترز".

ومبادلة هي ثاني أكبر صندوق حكومي في أبوظبي، بعد جهاز أبوظبي للاستثمار.

وتجاوزت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق، تريليون درهم (276 مليار دولار) في نهاية 2022، مثل العام السابق، واستثمرت 107 مليارات درهم خلال العام.