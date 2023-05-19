"مبادلة" الإماراتية تعلن تحقيق عائدات 106 مليارات درهم في 2022
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، اليوم الجمعة، عن نتائجها المالية لعام 2022 التي أظهرت تحقيق عائدات قدرها 106 مليارات درهم (29 مليار دولار)، بحسب "رويترز".
ومبادلة هي ثاني أكبر صندوق حكومي في أبوظبي، بعد جهاز أبوظبي للاستثمار.
وتجاوزت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق، تريليون درهم (276 مليار دولار) في نهاية 2022، مثل العام السابق، واستثمرت 107 مليارات درهم خلال العام.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، خلدون خليفة المبارك "على الرغم من تلك الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية، ظللنا نركز على الأهداف طويلة الأمد، والمحافظة على وضع جيد من حيث السيولة النقدية، وإبرام الصفقات وتعزيز شبكات أعمالنا العالمية".
وسجلت مبادلة في العام 2021 دخلا شاملا إجماليا قياسيا بلغ 122 مليار درهم (33 مليار دولار)، لكنها قالت إنها لم تعد تتبنى هذا المؤشر للقياس.
وذكرت مبادلة أن مزيج محفظتها ظل كما هو إلى حد بعيد على أساس سنوي، إذ بلغت نسبة الاستثمار الخاص المباشر وغير المباشر 36 بالمئة، ونسبة الاستثمار في الأسواق العامة 27 بالمئة وفي العقارات والبنية التحتية 15 بالمئة.