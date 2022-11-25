رغم الوعود.. إيلون ماسك يواصل طرد الموظفين من تويتر"

كشف تقرير إخباري أن الملياردير إيلون ماسك المالك الجديد لـ"تويتر" طرد العشرات من موظفي المنصة قبل يومين، على الرغم من وعده بأن عملية التسريح انتهت.

ونقل موقع "إنسايدر" الأمريكي عن مصادر مقربة من الشركة قولها، أمس الخميس، إن "ماسك أبلغ هؤلاء ومعظمهم مهندسون بأنه تم الاستغناء عنهم".

وذكرت المصادر أن "عمليات الفصل كانت مفاجأة داخل تويتر؛ لأن ماسك أكد في اجتماع الأسبوع الجاري أنه لن يكون هناك المزيد من عمليات التسريح في الشركة".

وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ الموظفين الذين تم فصلهم من العمل، مساء يوم الأربعاء الماضي، أنه تم تسريحهم لأسباب تتعلق بالأداء، وتم منحهم شهرًا كمهلة إضافية".

ووفق مصادر الموقع، فإن "عملية الفصل الأخيرة كانت مماثلة لتلك التي مر بها الموظفون الذين تم تسريحهم سابقًا".

ولفتت إلى أنه "تم قطع الوصول إلى أدوات العمل وأجهزة الكمبيوتر، وتم إرسال إشعار الإنهاء إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية للمفصولين".