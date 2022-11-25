ماسك يصدر "عفوا عاما" عن الحسابات المجمدة في تويتر

أعلن المالك الجديد لتويتر، إيلون ماسك، في تغريدة يوم الخميس، أنه قرر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتبارا من "الأسبوع المقبل".

وقال ماسك: "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل"، وذلك ردا على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء وطلب فيها من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي: "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحا؟".

وأجاب 72.4% من المغردين على سؤال ماسك بـ"نعم" في حين أجاب 27.6% منهم بـ"لا".

وكان ماسك استخدم نفس عبارة "الشعب قال كلمته" ليعلن الأسبوع الماضي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن كان حُظر إثر اجتياح عدد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وقرر ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك "تيسلا" و"سبايس إكس"، إعادة تفعيل حساب ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق.

واستحوذ ماسك على منصة الطائر الأزرق في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقابل 44 مليار دولار.