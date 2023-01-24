السعودية ديما العذل تتبوأ منصبًا قياديًا جديدًا في IBM الأمريكية
كشفت الأكاديمية السعودية وخبيرة التقنية البارزة، ديما بنت صالح العذل، الإثنين، عن تبوئها منصبا قياديا رفيعا في شركة IBM الأمريكية المتخصصة بتقديم الخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول التقنيات الناشئة على مستوى العالم.
وقالت العذل في تغريدة عبر تويتر: "لله الحمد والمنّة، منذ انضمامي لـ @IBM حظيت بعدة أدوار كجزء من فِرق العمل، واليوم أُكمل مشواري لقيادة فريق على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كقائدة لتنفيذ الخدمات التقنية شاملة الخدمات البرمجية (الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، الأمن) والخدمات السحابية وخدمات الأنظمة. راجية من الله التوفيق".
وهذا هو ثاني منصب قيادي توكله IBM للعذل في غضون أقل من عام، حيث عينتها في مايو/أيار الماضي في منصب قيادي بالشركة الأم التي انضمت لها سابقا، لتكون "المسؤولة التنفيذية للعملاء والحسابات الاستراتيجية - Critical Accounts Executive - على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".
وتتسلم العذل منصبها الجديد بعد نحو عامين من تعيينها قائدة لتطوير الأعمال للبيانات والذكاء الاصطناعي في شركة IBM الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قدمت إليه من فرع الشركة في المملكة، حيث عملت هناك في الإدارة الاستراتيجية.
وتحمل خبيرة التقنية السعودية شهادة دكتوراه في علوم الحاسب من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، وماجستير في علوم الحاسب عام 2005 من جامعة الملك سعود، وبكالوريوس في عام 2000 من الجامعة ذاتها.
وتتضمن مسيرتها المهنية العديد من المحطات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص في المملكة وخارجها، وبينها تعيينها من قبل مجلس الوزراء السعودي لتشغل عضوية "اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات" ممثلة لمؤسسات القطاع الخاص منذ عام 2020.
وعملت العذل في مجال التدريس الجامعي بتخصصها في جامعتي اليمامة والملك سعود ومعهد الإدارة العامة.
كما تم اختيار الدكتورة العذل ضمن قائمة مجلة "فوربس" للنساء الأكثر تميزا في مجال الذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين.
وتأسست شركة IBM الأمريكية، التي يعمل في فروعها بالعالم قرابة 350 ألف موظف، في العام 1924، وتعد من أكبر شركات التقنية في العالم، ويرتبط اسمها بإنتاج الحواسيب الكبيرة، وتطوير لوحة مفاتيح الحواسيب لتبدو بشكلها الحالي.