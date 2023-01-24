السعودية ديما العذل تتبوأ منصبًا قياديًا جديدًا في IBM الأمريكية

كشفت الأكاديمية السعودية وخبيرة التقنية البارزة، ديما بنت صالح العذل، الإثنين، عن تبوئها منصبا قياديا رفيعا في شركة IBM الأمريكية المتخصصة بتقديم الخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول التقنيات الناشئة على مستوى العالم.

وقالت العذل في تغريدة عبر تويتر: "لله الحمد والمنّة، منذ انضمامي لـ @IBM حظيت بعدة أدوار كجزء من فِرق العمل، واليوم أُكمل مشواري لقيادة فريق على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كقائدة لتنفيذ الخدمات التقنية شاملة الخدمات البرمجية (الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، الأمن) والخدمات السحابية وخدمات الأنظمة. راجية من الله التوفيق".