مجموعات عالمية عملاقة للتجارة الزراعية تنسحب من روسيا

قررت مجموعات عالمية عملاقة للتجارة الزراعية الانسحاب من أنشطتها اللوجستية في روسيا، مما يعزز سيطرة موسكو على التجارة الإستراتيجية للقمح الذي تعد أكبر مصدر له في العالم.

تأتي تلك الخطوة بسبب الضغوط السياسية والصعوبات التشغيلية التي تواجهها تلك المجموعات خلال عملها في روسيا.

وحتى الآن، كانت هذه الشركات العملاقة التي تمر عبرها التجارة العالمية بأكملها تقريبًا راسخة بعمق في روسيا وشكلت صلة الوصل بين المزارعين والخارج، عبر امتلاك بنى تحتية وصوامع ومرافئ وسفن.

لكن اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2023 في بداية حملة تسويقية جديدة، ستكتفي أكبر مجموعة وساطة تجارية للمواد الزراعية في العالم "كارجيل" وكذلك مجموعتا "اوي دريفوس" (ال دسي سي) و"فيتيرا" باستئجار سفن لتسلم شحنات من أجل تجنب اضطراب في سلسلة التوريد العالمية.