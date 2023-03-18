أردوغان يعلن تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، من المقرر أن ينقضي أجله اليوم السبت، لكنه لم يفصح عن مدة تمديد الاتفاق.
وذكر أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة جناق قلعة في غرب البلاد: "ينقضي أجل اتفاق ممر الحبوب اليوم. ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق".
وسبق أن طالبت روسيا بتمديد الاتفاق لمدة 60 يوما فحسب، وهي نصف مدة التجديد السابقة في حين كانت أوكرانيا تصر على تجديد الاتفاق لمدة 120 يوما.
والثلاثاء، قالت روسيا، إنها لم تتلق بعد ردا رسميا من جميع الأطراف على اقتراحها بشأن تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود لمدة 60 يوما.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين قوله: "لم نتلق بعد ردا رسميا من الأطراف، أبلغنا الأطراف وممثلي الأمم المتحدة بموقفنا الإثنين".
وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش "يبذل كل جهد ممكن لضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب في ظل الظروف الحالية".
وأضاف دوغاريك: "من المنتظر تجديد الاتفاق لمدة 120 يوما ولكن في الظروف الحالية يركز الأمين العام وفريقه الذي يتواصل بشكل وثيق مع جميع الأطراف على بذل كل ما هو ممكن لضمان استمرار المبادرة".