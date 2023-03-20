السعودية تنشئ مركزا عالميا ذكيا للخدمات اللوجستية
تتجه المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية، مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، هو الأول من نوعه في المنطقة.
وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية، وشركة الخدمات اللوجستية العالمية "DHL"، اليوم توقيع اتفاقية لإنشاء المركز الجديد، الذي يهدف إلى الإسهام في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة.
ويلبي المركز، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويهدف المشروع المشترك الذي يُتوقع تشغيله بحلول عام 2025 م إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات والبتروكيميائيات.
ومن المتوقع أن يركز المشروع مبدئيًا على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلًا لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيجمع المشروع المشترك بين منظومة سلسلة توريد الطاقة الصناعية المميزة في "أرامكو" السعودية، والخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة "DHL" في مجال الخدمات اللوجستية.
ويسعى المركز إلى إضافة قيمة لتلبية خدمات المشتريات، وإدارة المستودعات والمخزون، والنقل، والخدمات اللوجستية العكسية، وتحقيق أفضل الممارسات الصناعية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، إلى جانب العمل على تبنّي حلول أكثر استدامة في مجال سلسلة التوريد والنقل والتخزين.
وسيكون المشروع مركزًا متكاملًا عالمي المستوى مزودًا بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية العالية بحيث يتيح لشركة "أرامكو" والشركات الأخرى شراء المعدات الصناعية وقطع الغيار من السوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة عالية، بحسب أمين بن حسن الناصر رئيس الشركة السعودية.
ويتوقع أن يخفض المشروع التكلفة التشغيلية على الشركات المستفيدة ويسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالها، مع آمال بتعزيز الأهداف الاقتصادية ويساعد في تسريع وتيرة النمو الصناعي في المملكة والمنطقة بشكل عام.