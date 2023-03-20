السعودية تنشئ مركزا عالميا ذكيا للخدمات اللوجستية

تتجه المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية، مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، هو الأول من نوعه في المنطقة.

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية، وشركة الخدمات اللوجستية العالمية "DHL"، اليوم توقيع اتفاقية لإنشاء المركز الجديد، الذي يهدف إلى الإسهام في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة.

ويلبي المركز، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف المشروع المشترك الذي يُتوقع تشغيله بحلول عام 2025 م إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات والبتروكيميائيات.

ومن المتوقع أن يركز المشروع مبدئيًا على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلًا لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.