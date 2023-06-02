أول ظهور لسيارة "نيو" المغربية في معرض جيتكس (صور)
عرضت سيارة "Neo" المغربية لأول مرة في معرض "جيتكس إفريقيا موروكو"، المقام حاليًا في مدينة مراكش.
وبحسب موقع هسبريس، فإن السيارة المغربية الخضراء اللون ستدخل مرحلة التسويق التجاري رسميًا خلال شهر يوليو المقبل، بعد أن استأثرت باهتمام الزوار والمشاركين في أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والمقاولات الناشئة في نسخته الإفريقية–المغربية الأولى من نوعها.
ونقل الموقع عن نسيم بلخياط، المدير المؤسس لشركة "نيو موتورز"، المصنع الحصري لأول سيارة مغربية ترى النور، قوله إن "حدث استقباله الذي تم بالقصر الملكي في الرباط في 15 مايو الماضي، سيكون تاريخ ميلاد لشركة نيو موتورز، وعقد توثيق ازدياد السيارة المسماة نيو".
وأضاف أن "السيارة لم تعد بالغريبة عن المغاربة بعدما ألفوها واهتموا بمعرفة تفاصيلها واكتشاف مزيد عن خصائصها ومميزاتها، وهو ما نعمل عليه من خلال عرضها في جيتكس 2023".
وأوضح بلخياط أن شركته هي أول مقاولة ناشئة صناعية (start-up industrielle)، وما يميز عملها هو "كيفية التفكير والتصميم والتطوير المبتكر، بكل خفة ومرونة مع سرعة التنفيذ".
وبين أن المشاركة في جيتكس تأتي لتقريب المغاربة من سيارة نيو، التي أصبحت سيارتهم بصناعة مغربية 100%، بعدما ظلت لسنوات طي العمل والتصنيع في سرية تامة.
وتابع بلخياط: "تسويق سيارة نيو وطرحها لعموم المستهلكين، سيكون موجهًا ليس فقط نحو السوق المغربية، ولكن أيضًا إلى أسواق إفريقية واعدة لدينا فيها نسبة طلب كبيرة".
وأكد أن دخول السوق الإفريقية سيتم عمليًا مطلع العام المقبل 2024، إذ سيتم الشروع في إنتاج سلسلة أولية تبلغ 500 سيارة نيو (pré-série) مرقمة، قبل الشروع منذ شهر/ يناير 2024 في إنتاج سلسلة تسويق بمعدل 3000 أو 4000 سيارة في العام.
وقال بلخياط: "نيو موتورز عازمة على البدء في عمليات مبيعات لسياراتها التي سترون أكثر من 500 منها في الشوارع المغربية خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، قبل التحقق من سيرورة صناعية تسمح بالشروع في إنتاج وتسويق 300 سيارة شهريًا".
ولفت إلى أنه "يتوفر في المغرب أكبر منظومة صناعية للسيارات في إفريقيا، بحوالي 250 شركة بجودة كبيرة، مع مراكز للتأهيل والتدريب والتكوين في مهن السيارات، إضافة إلى مراكز بحثية وأخرى للتطوير، فضلًا عن مناطق حرة للتسريع الصناعي".
وشهد معرض جيتكس الذي انطلقت أعماله في 31 أيار/مايو الماضي، ويستمر لثلاثة أيام، مشاركة 900 عارض وشركة ناشئة، بالإضافة إلى وفود من 95 بلدًا.