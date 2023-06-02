أول ظهور لسيارة "نيو" المغربية في معرض جيتكس (صور)

ونقل الموقع عن نسيم بلخياط، المدير المؤسس لشركة "نيو موتورز"، المصنع الحصري لأول سيارة مغربية ترى النور، قوله إن "حدث استقباله الذي تم بالقصر الملكي في الرباط في 15 مايو الماضي، سيكون تاريخ ميلاد لشركة نيو موتورز، وعقد توثيق ازدياد السيارة المسماة نيو".

وأضاف أن "السيارة لم تعد بالغريبة عن المغاربة بعدما ألفوها واهتموا بمعرفة تفاصيلها واكتشاف مزيد عن خصائصها ومميزاتها، وهو ما نعمل عليه من خلال عرضها في جيتكس 2023".

وأوضح بلخياط أن شركته هي أول مقاولة ناشئة صناعية (start-up industrielle)، وما يميز عملها هو "كيفية التفكير والتصميم والتطوير المبتكر، بكل خفة ومرونة مع سرعة التنفيذ".

وبين أن المشاركة في جيتكس تأتي لتقريب المغاربة من سيارة نيو، التي أصبحت سيارتهم بصناعة مغربية 100%، بعدما ظلت لسنوات طي العمل والتصنيع في سرية تامة.

وتابع بلخياط: "تسويق سيارة نيو وطرحها لعموم المستهلكين، سيكون موجهًا ليس فقط نحو السوق المغربية، ولكن أيضًا إلى أسواق إفريقية واعدة لدينا فيها نسبة طلب كبيرة".