بمشاركة 5 آلاف شركة.. انطلاق "جيتكس غلوبال 2022" في دبي

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الـ 42 لـ “جيتكس غلوبال 2022”.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن هذه الدورة من "جيتكس 3.0" تعد "النسخة الأكثر تأثيرًا في تاريخ الحدث كونها تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام".

ويشارك في الحدث السنوي 5 آلاف شركة عارضة موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ 2 مليون قدم مربع بزيادة استثنائية قدرها 25 % على أساس سنوي، وفقًا للوكالة.

وقالت الوكالة إن "الحدث السنوي الذي يستمر خمسة أيام، بحجمه الاستثنائي وتوسعه المستمر، يعكس حركة التحول الرقمي الطموحة في دولة الإمارات والمنطقة، على غرار المبادرات الحكومية مثل البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين، واستراتيجية دبي للميتافيرس، ومبادرة "Next GenFDI " التي ترتقي بالدولة إلى صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي".

وأشارت إلى أن "معرض جيتكس يجمع 250 كيانًا حكوميًا تقود المشاريع الرقمية الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهيئات حكومية إماراتية تعمل على تطوير المدن الذكية والمشاريع الرقمية".

ووفقا للوكالة، فإن إصدار "جيتكس 3.0" يتضمن إطلاق سبع فعاليات تقنية خلال المعرض العالمي وهي "نورث ستاردبي" المخصص للشركات الناشئة، و"الذكاء الاصطناعي في كل شيء"، وقمة "مستقبل البلوكتشين" بالاشتراك مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، و"فينتك سيرج"، و"ماركتنغمينيا"، إضافة إلى إطلاق حدثين جديدين هذا العام تم حجز المساحات فيهما بالكامل، وهما"غلوبال ديف سلام" المخصص للمبرمجين والمطورين العالميين، و"إكس-ف".