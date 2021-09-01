شاحنة كهربائية تقطع مسافة 1000 كلم دون إعادة شحن

تمكنت شركة صناعة الإطارات ”كونتيننتال“، والعلامة التجارية للشاحنات الكهربائية Futuricum، من دخول موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية، لتحقيقها أطول مسافة تقطعها شاحنة كهربائية دون توقف الشحن.

وبحسب تقرير لصحيفة “ABC” الإسبانية، نُشر، اليوم الأربعاء، تثبت تجربة الشاحنة أن التنقل الكهربائي المستدام والفعال في قطاع النقل الثقيل أصبح بالفعل حقيقة واقعة على الطرق الأوروبية.

وقال أدريان ميليجر، من الشركة المالكة لعلامة Futuricum: ”قمنا بتحويل شاحنة فولفو FH البالغ وزنها 19 طنًا، إلى سيارة كهربائية بسعة 680 كيلوواط / ساعة، وهي أكبر بطارية شاحنة في أوروبا“.

من ناحية أخرى، اختارت الشركات الثلاث، إطارات كونتيننتال EfficientPro المصممة لمقاومة الدوران بشكل خاص.

وقال هينيرك كايزر مدير تطوير منتجات إطارات الشاحنات في شركة ”كونتيننتال“ إن ”الانتعاش في سوق النقل الكهربائي، جلب مزيدًا من الاهتمام إلى الإطارات المُحسنة لمقاومة الدوران“.

وأوضح كايزر: ”تسمح إطاراتنا بقطع مسافات طويلة للغاية، ومقاومة منخفضة للغاية أثناء الدوران، لذلك هي توفر الخصائص الأساسية للتشغيل الاقتصادي للمركبات ذات المحركات الكهربائية التجارية“.

وتم العثور على أفضل الظروف لتحطيم الرقم القياسي بالقرب من هانوفر، في مضمار الاختبار ”كونتيدروم“ التابع لشركة كونتيننتال، والبالغ طوله 2.8 كيلومتر.

وللتغلب على اللقب، أكمل سائقان ما مجموعه 392 لفة، في نوبات كل منها 4.5 ساعة بمتوسط سرعة 50 كم / ساعة، وهو متوسط واقعي للاستخدام اليومي.

وفي البداية، لم تكن الأحوال الجوية جيدة، حيث كانت درجة الحرارة 14 درجة في الخارج، وبلغت سرعة الرياح 18 كم / ساعة مع هبات قوية وصلت إلى 40 كم / ساعة.

ومع ذلك، بعد أقل من 23 ساعة، تمكنت الشركات الثلاث من تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، لأطول مسافة تقطعها شاحنة كهربائية دون توقف لإعادة الشحن، بإجمالي 1099 كيلومترًا.

ومع هذا السجل المذهل، أنشأت Futuricum، وكونتيننتال، وDPD سويسرا، نقطة انطلاق مشتركة لمستقبل مع مجموعات نقل الحركة المستدامة في حركة التوصيل.

وقال مارك فرانك مدير الإستراتيجيات في DPD سويسرا: ”يمكن للشاحنة الكهربائية أن تسير ما يقرب من 300 كيلومتر في اليوم دون أي مشكلة، وفخورون بقدرتنا على توثيق مستوى أدائنا رسميًا“.

وأوضح فرانك: ”قررنا الاستثمار في النقل الكهربائي في مرحلة مبكرة، وسافرت شاحنة Futuricum لمدة 6 أشهر تقريبًا بين مستودع مولين ومركز توزيع زيورخ.