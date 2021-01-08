"تسلا" تطرح النسخة الرياضية من سيارتها "Y" بسعر منخفض

طرحت شركة تسلا الأمريكية نسخة رياضية رخيصة من سيارتها طراز Y، بسعر يبدأ من 41990 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 49990 دولارًا للطراز الأكبر.

يأتي الخصم مع مواصفات أقل تشمل بطارية أصغر، ودفعا خلفيا بدلاً من الدفع الرباعي، ونطاقا تقديريا (EPA) مقدرا بـ 244 ميلاً (393 كيلومترًا).

وبحسب موقع ”إلكتريك“ الإخباري الأمريكي المشهور بتغطيته الواسعة لمنتجات تسلا، تأتي النسخة الرياضية من السيارة بمحرك خلفي/ كهربائي واحد، بينما يتم تقديم النسخ الأكبر بمحرك مزدوج مع دفع رباعي.

ووفقا للتقرير، تم تحديد السرعة القصوى للنسخة الجديدة عند 135 ميلا في الساعة، أو 217 كم في الساعة، من حالة التوقف التام حتى 60 ميلاً في الساعة (حوالي 96 كم / ساعة)، كما يتم تحديد وقت التسليم المتوقع من أسبوعين إلى خمسة أسابيع.

في الوقت نفسه، إلى جانب الإصدار الجديد الأرخص من طراز Y؛ تتيح تسلا الفرصة لطلب صف ثالث من المقاعد مقابل زيادة قدرها 3000 دولار، لتصبح السيارة بـ ”سبعة مقاعد“، مع إمكانية طي الصفين الخلفيين باستخدام محرك كهربائي.

كما يمكن تعديل مستوى مسند الظهر. إلى جانب تزويد مقاعد الصف الثالث بمنفذ شحن USB من النوع C.

ويتوقع المحللون أن تنتج تسلا 523000 سيارة كهربائية (278000 من موديل 3، و 245000 من موديل Y) في عام 2021 في الصين وحدها، كما سيتم تصدير 100000 منها.