"تسلا" تستعرض قدرة سيارتها ذاتية القيادة على السفر (فيديو)‎

كشفت شركة تسلا عن مقطع فيديو مذهل تستعرض فيه قدرة سيارتها ذاتية القيادة ”موديل 3″، وهي تسافر عبر الطريق السريع من مدينة إلى أخرى.

وقطعت السيارة مسافة 358 ميلا من لوس أنجلوس إلى وادي السيليكون دون أي تدخل بشري.

وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كان مدون اليوتيوب الشهير بـ“هول مارس كاتالوج“ WMC في مقعد الراكب يسجل الرحلة التي استغرقت 6 ساعات، ولتولي القيادة في حالة الطوارئ ولشحن السيارة خلال الرحلة.

وقال اليوتيوبر إن حقيقة عدم وجود تدخل بشري أثبتت ”أن الأمر يتعلق بتقدم التقنية وليس مجرد حظ، فالبرنامج يتحسن باستمرار“.

وأوضح أنه اضطر إلى التوقف مرة واحدة فقط لشحن السيارة في مدينة كيتلمان، في منتصف الطريق خلال رحلته.

بدأت رحلة اليوتيوبر التي تظهر في الفيديو من مقر شركة ”سبيس إكس“ في مدينة هاوثورن وصولا إلى سان خوسيه، بعد التوقف مرة واحدة فقط في محطة شحن.

وقال اليوتيوبر: ”حقيقة أن الطيار الآلي قاد السيارة طول الطريق وصولا إلى لوس أنجلوس دون تدخل بشري يشير إلى أن البرنامج يتطور، حيث كانت هذه الرحلة أفضل من السابقة، على الرغم من أنها لا تزال هناك أخطاء ومجالات كثيرة للتحسن، إلا أن الأمر لم يتطلب إيقاف الطيار الآلي عن العمل أو إيقاف الرحلة“.

يذكر أن نفس اليوتيوبر قاد نفس السيارة من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس في ديسمبر دون أي تدخل بشري تقريبا عبر عدة بيئات مرورية من الطرق السريعة إلى الشوارع الحضرية، ولكنها نجحت في التكيف معها.