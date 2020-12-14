رويترز: الحكومة الإيطالية توافق على أن تستثمر أبوظبي في شبكة تابعة لـ"تليكوم إيطاليا"

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ“رويترز“ اليوم الإثنين؛ إن الحكومة الإيطالية منحت أكبر صندوق سيادي في إمارة أبوظبي ضوءا أخضر مشروطا للاستثمار في شبكة تابعة لشركة الاتصالات تليكوم إيطاليا.

وقال مصدر رابع؛ إن البيع المزمع سيعطي أبوظبي حصة غير مباشرة 10.3% في الشبكة في صفقة قيمتها نحو 500 مليون يورو (608 ملايين دولار).

تتمتع الحكومة الإيطالية بسلطة منع العروض غير المرغوب فيها في قطاعات تعتبر ذات أهمية استراتيجية مثل الاتصالات والبنوك والصحة.

ووافقت ”تليكوم إيطاليا“ في أغسطس آب، على أن تبيع إلى كيه.كيه.آر الأمريكية للاستثمار حصة 37.5% في شركة حديثة التأسيس هي ”فايبركوب“، التي ضمت إليها شبكة للربط بين الكبائن الموجودة في الشوارع والمنازل.

ومنحت روما الضوء الأخضر لهذا الاستحواذ في تشرين الأول نوفمبر.

وبعد الموافقة الأولى، أبلغت كيه.كيه.آر الحكومة بنيتها بيع ما يصل إلى 30% من الوحدة التي ستمتلك تلك الحصة إلى شركة إنفينيتي إنفستمنتس التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن مجلس الوزراء وافق على الاتفاق بشروط في العاشر من كانون الأول ديسمبر الجاري، ولم تتضح تلك الشروط حتى الآن.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإيطالي وجهاز أبوظبي للاستثمار وكيه.كيه.آر عن التعقيب.