لمنافسة "فولكس فاغن".. "تويوتا" تطلق سيارة دفع رباعي كهربائية في 2021

بعد أن كانت عملاق صناعة السيارات اليابانية ”تويوتا“ واحدة من أوائل الشركات التي أطلقت إصدارات هجينة من سياراتها، تتطلع الآن إلى استخدام خبرتها الكهربائية في سيارات مستقبلية تتخلص من محرك الاحتراق الداخلي تمامًا، وقد طورت منصة جديدة أطلقت عليها اسم “ e-TNGA“ خصيصًا للسيارات الكهربائية.

واليوم، طرح العملاق الياباني صورا تشويقية جديدة لسيارة كبيرة متعددة الاستخدامات طرازSUV جديد كليًا بمنصة E-TNGA الكهربائية الجديدة، بحسب موقع ”إنغادجيت“.

وكشفت تويوتا فقط عن مخطط للسيارة الجديدة، لكنها تبدو مثل سيارة الدفع الرباعي التي عرضتها تويوتا العام الماضي، ومن المقرر أن يتم تصنيعها في اليابان في مصنع للسيارات الكهربائية فقط، بالتعاون مع سوبارو، إذ يتم تجهيزها للإنتاج. وستكون السيارة الكهربائية الجديدة بحجم RAV4 أو فورستر.

وسينافس الطراز الكهربائي الجديد سيارات فولكس فاغن ID.4 ونيسان أريا، وسيتم بعدها طرح سيارات أخرى تعتمد على منصة e-TNGA، بما في ذلك سيارة كروس أوفر مدمجة يتم تطويرها بالاشتراك مع سوزوكي، وسيارة كروس أوفر متوسطة الحجم، وسيارة دفع رباعي كبيرة، بالإضافة إلى سيارة سيدان وأخرى ميني فان، وستحصل السيارات الجديدة على أسماء جديدة تمامًا لفصلها عن سيارات تويوتا التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن السيارة الـSUV متوسطة الحجم في وقت ما من عام 2021، وسيتم طرحها للبيع في غضون عامين، حسبما أعلن مات هايسون، مدير المبيعات والتسويق في تويوتا أوروبا.