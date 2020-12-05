فرنسا.. محتجون مقنعون يحرقون سيارات ويحطمون واجهات متاجر باريسية‎ (فيديو)

أطلق عشرات المحتجين المقنعين مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب وحطموا واجهات متاجر وأشعلوا النار في سيارات أثناء مظاهرة في العاصمة الفرنسية اليوم السبت، ضد عنف الشرطة في حين ردت قوات الأمن بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.
#فرنسا.. محتجون مقنعون يحرقون سيارات ويحطمون واجهات متاجر باريسيةhttps://t.co/SEWAJP3cvK#إرم_نيوز #LoiSecuritaireGlobale #StopLoiSécuritéGlobale pic.twitter.com/RxQanMRxso
— إرم نيوز (@EremNews) December 5, 2020
وكان الآلاف يشاركون في مسيرة سلمية في باريس عندما اندلعت الاشتباكات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين يرتدي معظمهم ملابس سوداء ويغطون وجوههم.
واستخدم بعضهم مطارق لتحطيم الأرصفة.
Protest burn furnitere in the steets of Pairs #StopLoiSécuritéGlobale #Paris #LoiSecuriteGlobale #5decembre #marchesdeslibertes #StopLoiSecuriteGlobale #France #FranceProtests pic.twitter.com/zXuaxVayRH
— Activist Jayden (@activistjayden) December 5, 2020
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن المخربين يخربون الجمهورية.
وأضاف في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: ”كل الدعم لأفراد شرطتنا ودركنا الذين جرى استهدافهم مجددا“.