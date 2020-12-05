فرنسا.. محتجون مقنعون يحرقون سيارات ويحطمون واجهات متاجر باريسية‎ (فيديو)

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أطلق عشرات المحتجين المقنعين مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب وحطموا واجهات متاجر وأشعلوا النار في سيارات أثناء مظاهرة في العاصمة الفرنسية اليوم السبت، ضد عنف