5 ديسمبر

فرنسا.. محتجون مقنعون يحرقون سيارات ويحطمون واجهات متاجر باريسية‎ (فيديو)

فرنسا.. محتجون مقنعون يحرقون سيارات...

أطلق عشرات المحتجين المقنعين مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب وحطموا واجهات متاجر وأشعلوا النار في سيارات أثناء مظاهرة في العاصمة الفرنسية اليوم السبت، ضد عنف

المصدر: رويترز

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أطلق عشرات المحتجين المقنعين مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب وحطموا واجهات متاجر وأشعلوا النار في سيارات أثناء مظاهرة في العاصمة الفرنسية اليوم السبت، ضد عنف الشرطة في حين ردت قوات الأمن بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان الآلاف يشاركون في مسيرة سلمية في باريس عندما اندلعت الاشتباكات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين يرتدي معظمهم ملابس سوداء ويغطون وجوههم.

واستخدم بعضهم مطارق لتحطيم الأرصفة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن المخربين يخربون الجمهورية.

وأضاف في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: ”كل الدعم لأفراد شرطتنا ودركنا الذين جرى استهدافهم مجددا“.