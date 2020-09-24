رويترز: أرابتك في دبي تعيّن أليكس بارتنرز لتقديم المشورة بشأن ديونها

قال مصدران مطلعان لـ ”رويترز“ إن شركة أرابتك القابضة للمقاولات المدرجة في بورصة دبي وتتكبد خسائر، عيّنت شركة ”أليكس بارتنرز“ للاستشارات لمساعدتها في إعادة هيكلة دين الشركة.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن ”أليكس بارتنرز“ تقيّم وضع الدَّين للشركة قبل أي مناقشات محتملة مع دائني أرابتك.

ولم ترد ”أرابتك“ على طلب للتعقيب عندما اتصلت بها ”رويترز“، اليوم الخميس، فيما امتنعت ”أليكس بارتنرز“ عن التعقيب.

وتعقد ”أرابتك“ القابضة اجتماعًا للمساهمين، مساء اليوم، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستواصل العمل أم ستتم تصفية الشركة وحلها بعدما أضرت جائحة كورونا بمشاريعها وأدت لتكبدها تكاليف إضافية.