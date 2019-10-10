أرابتك وتروجان.. عملاقا البناء في الإمارات على طريق الاندماج

ذكر مصدران مطلعان أن ”أرابتك القابضة“ وتروجان القابضة فوضتا بنك ”يو.بي.إس“ السويسري وشعاع كابيتال المدرجة في دبي كمستشارين بشأن اندماج محتمل بين شركتي البناء الإماراتيتين.

وقالت أرابتك، التي ساهمت في تشييد متحف اللوفر أبوظبي، في سبتمبر أيلول إن الشركتين تدرسان إمكانية توحيد أعمالها للبناء.

وتراجع قطاع التشييد في الخليج منذ انهيار أسعار النفط قبل أربع سنوات مما أجبر الحكومات على كبح الإنفاق وأدى إلى أزمة ديون في بعض الشركات التي تعمل في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المصدران إن يو.بي.إس السويسري يعمل مع أرابتك، بينما تعمل شعاع مع تروجان.