الخطوط الجوية التونسية ترد على سخرية "يوتيوبر" ألماني انتقد مستوى خدماتها

دافعت شركة الخطوط الجوية التونسية، اليوم الإثنين، عن مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهها ”يوتيوبر“ ألماني للشركة، وصف فيها الخدمة في مطار قرطاج بـ“السيئة“، عبر مقطع فيديو أثار جدلا واسعا.

وقال المدير المركزي للاتصال والعلاقات الخارجية بالخطوط الجوية التونسية، سامي البليدي، اليوم الإثنين، إنّ ”ما نشره اليوتيوبر الألماني جوش كاهيل بشأن مطار قرطاج، تزامن مع الإجراءات الاستثنائية المتّخذة للوقاية من فيروس كورونا المتمثلة في التقليص في عدد الموظفين والعمال والخدمات المقدّمة“.

وأشار البليدي في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية،إلى أنّ ”فضاء الامتياز“ (صالة رجال الأعمال في المطار) يفتح لمدة ساعتين قبل أي رحلة، وأنّ رحلة هذا الناشط الألماني كانت في الساعة السابعة صباحا، وبدلا من أن يدخل الجناح المذكور في الساعة الخامسة، قدم قبل الموعد بنصف ساعة، وتمكّن من الولوج إلى القاعة قبل الانتهاء من عملية التنظيف والتعقيم، في ظلّ غياب الكادر المكلف بإغلاق وفتح الباب، وهي صدفة سيّئة للأسف“، وفق تعبيره.

وأكّد البليدي، أنّ كاهيل ”لم يحترم إجراءات السلامة، وكان يتجوّل دون أن يرتدي الكمامة، ولم يلتزم بالتعليمات المتمثلة في الالتزام بالجلوس في المقعد عند الإقلاع والهبوط وإغلاق الهاتف“، مشيرا إلى أنّ ”إقدامه على تصوير كل هذه الجزئيات يمثل أمرا عاديا بالنسبة إلى المولعين بالسفر“.

وأشار المسؤول في شركة الخطوط الجوية التونسية، إلى أنّ الشاب الألماني ”اعتاد على انتقاد كل شركات الطيران في العالم وإظهار الجوانب السلبيّة“، موضحا أنّ ”الوجبة المقدّمة له كانت معلّبة في إطار الوقاية من فيروس ”كورونا“، وأنّ غياب الخبز عن الوجبة، هو قرار تم اتخاذه بعد أخذ وردّ مع الإبقاء على الجبن، وما تمّ تصويره هو فطور الصباح ولا يستوجب أكثر ممّا قدّم له“، وفق تعبيره.

وكان كاهيل الذي اشتهر بزيارته لأغلب عواصم العالم، وتوثيق رحلاته في كلّ المطارات التي يمر بها على قناته باليوتيوب، قد نشر فيديو لرحلته عبر مطار قرطاج في العاصمة تونس، ما أثار جدلا واسعا.

وانتقد كاهيل الوضعية التي وجدها في “جناح الامتياز“ المخصص لرجال الأعمال في المطار، واستغرب من غياب الموظفين وعمال الخدمة، إلى جانب الأوساخ وبقايا الطعام التي كانت ملقاة فوق الطاولة، وفق ما جاء في الفيديو المنشور.

وتواصلت ”سخرية“ اليوتيوبر الألماني بعد صعوده للطائرة في ”جناح الأعمال“ في طائرة من نوع “آيرباص A330″، حيث قدّموا له وجبة فطور تتمثّل في ”كيك وقطعة جبن“ فقط.

وأثار الفيديو الكثير من التعليقات الساخرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من حالة مطار تونس قرطاج وغياب موظّفيه إلى جانب الحالة المزرية لـ ”فضاء الامتياز“، ومن الخدمات المقدّمة في الطائرة، خاصّة في ”جناح رجال الأعمال“.