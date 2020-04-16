مجلس التعاون الخليجي يوافق على إنشاء شبكة أمن غذائية موحدة

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وافقت دول مجلس التعاون الخلیجي، الیوم الخمیس، على اقتراح دولة الكویت بإنشاء شبكة أمن غذائية موحدة، لتحقیق الأمن الغذائي النسبي لدول المجلس. ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تم تكلیف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإجراء الدراسة الفنية اللازمة لذلك. بدورها، قالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة في بیان: إن "وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضانن شارك الیوم في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنیة الاتصال المرئي بین وزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي، لاستعراض الجھود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعیات وآثار جائحة كورونا المستجد". وذكرت الوزارة أن الوزراء المعنیین بحثوا أیضا الآثار الاقتصادیة لوباء فیروس كورونا على دول الخليج العربي،