مجلس التعاون الخليجي يوافق على إنشاء شبكة أمن غذائية موحدة

وافقت دول مجلس التعاون الخلیجي، الیوم الخمیس، على اقتراح دولة الكویت بإنشاء شبكة أمن غذائية موحدة، لتحقیق الأمن الغذائي النسبي لدول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر الاتصال المرئي، بين وزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لتداعيات وآثار جائحة كورونا.
وجرى خلال الاجتماع تكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بإجراء الدراسة الفنية اللازمة لذلك، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
بدورها، قالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة، في بیان، إن الوزراء المعنیین بحثوا أیضا الآثار الاقتصادیة لوباء كورونا على دول الخليج.
وأشارت إلى أن ھناك اجتماعات تنسیقیة دوریة بین وزراء التجارة؛ لضمان تدفق السلع بین دول المجلس، وحل أي عوائق تواجھھا.