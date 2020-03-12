الكویت تعلن عن 8 إصابات جدیدة مؤكدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجیل ثماني حالات إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد ”كوفید 19“ خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد 80 حالة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر الصحفي إن ”الحالات الثماني المذكورة منھا خمس حالات مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر لجمھوریة أذربیحان وھم من الجنسیة المصریة وثلاث حالات لمواطنین مرتبطة بالسفر إلى الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة“.
وأوضح أن إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة في الكویت 80 حالة إلى الآن وتماثلت منھا خمس حالات للشفاء وتتلقى 75 حالة العلاج في المسشفى منھا أربع حالات في العنایة المركزة.