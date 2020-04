طيران الإمارات تسيّر رحلات محدودة إلى 6 وجهات

أعلنت شركة طيران الإمارات، إنها ستسيّر رحلات إلى تونس والجزائر وجاكرتا ومانيلا وتايبه وشيكاغو وكابول، وذلك لأول مرة إلى دول عربية منذ أزمة التوقيف بسبب كورونا.

وأضافت، أن هذه الخدمات ستيسّر عودة المقيمين والزوار الراغبين في الرجوع إلى بلادهم، مشيرة إلى أن جميع رحلاتها ستنطلق من مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.‎

Emirates announces limited passenger services from Dubai to Algiers, Chicago, Jakarta, Kabul, Manila, Tunis and Taipei. @DXB https://t.co/6OmtWsihkl pic.twitter.com/6Ds7J3GJvY

— Emirates Airline (@emirates) April 13, 2020