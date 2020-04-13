طيران الإمارات تسيّر رحلات محدودة إلى 6 وجهات

طيران الإمارات تسيّر رحلات محدودة إ...

المصدر: رويترز

أعلنت شركة طيران الإمارات، إنها ستسيّر رحلات إلى تونس والجزائر وجاكرتا ومانيلا وتايبه وشيكاغو وكابول، وذلك لأول مرة إلى دول عربية منذ أزمة التوقيف بسبب كورونا.

وأضافت، أن هذه الخدمات ستيسّر عودة المقيمين والزوار الراغبين في الرجوع إلى بلادهم، مشيرة إلى أن جميع رحلاتها ستنطلق من مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.‎

وتسمح الإمارات لعدد محدود من الرحلات للخارج، لنقل من يرغبون في مغادرة البلاد، بعد تعليق الرحلات المنتظمة الشهر الماضي.

وحصلت طيران الإمارات على موافقة حكومية لاستئناف بعض الرحلات إلى خارج البلاد، اعتبارًا من السادس من الشهر الجاري للأجانب داخل الإمارات، الراغبين في العودة إلى بلادهم.

وتفرض الحكومات في أنحاء العالم قيودًا صارمة على السفر، بما في ذلك منع مغادرة مواطنيها ودخول الأجانب، مما ساهم في توقف فعلي لحركة السفر الدولي بسبب جائحة الفيروس.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تونس
طيران الإمارات
تاغ
فيروس كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث