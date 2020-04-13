طيران الإمارات تسيّر رحلات محدودة إلى 6 وجهات

أعلنت شركة طيران الإمارات، إنها ستسيّر رحلات إلى تونس والجزائر وجاكرتا ومانيلا وتايبه وشيكاغو وكابول، وذلك لأول مرة إلى دول عربية منذ أزمة التوقيف بسبب كورونا.

وأضافت، أن هذه الخدمات ستيسّر عودة المقيمين والزوار الراغبين في الرجوع إلى بلادهم، مشيرة إلى أن جميع رحلاتها ستنطلق من مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.‎

Emirates announces limited passenger services from Dubai to Algiers, Chicago, Jakarta, Kabul, Manila, Tunis and Taipei. @DXB https://t.co/6OmtWsihkl pic.twitter.com/6Ds7J3GJvY — Emirates Airline (@emirates) April 13, 2020

وتسمح الإمارات لعدد محدود من الرحلات للخارج، لنقل من يرغبون في مغادرة البلاد، بعد تعليق الرحلات المنتظمة الشهر الماضي.

وحصلت طيران الإمارات على موافقة حكومية لاستئناف بعض الرحلات إلى خارج البلاد، اعتبارًا من السادس من الشهر الجاري للأجانب داخل الإمارات، الراغبين في العودة إلى بلادهم.

وتفرض الحكومات في أنحاء العالم قيودًا صارمة على السفر، بما في ذلك منع مغادرة مواطنيها ودخول الأجانب، مما ساهم في توقف فعلي لحركة السفر الدولي بسبب جائحة الفيروس.