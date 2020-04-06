”طيران الإمارات“ و“الاتحاد“ تستأنفان تشغيل رحلات محدودة

المصدر: ا ف ب

استأنفت شركتا ”طيران الإمارات“ و“الاتحاد“ الإماراتيتان، تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية لنقل زوار إلى بلدانهم بعد مرور أقل من أسبوعين على تعليق الرحلات الجوية في الدولة الخليجية على خلفية وباء كورونا.

وسجلت الإمارات حتى الآن 2076 إصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين.

واصطف عشرات المسافرين الذين وضعوا كمامات طبية وقفازات، وحافظوا على مسافة تفصل بينهم بانتظار خضوعهم لفحص الحرارة قبل دخولهم مطار دبي الدولي.

وكانت مجموعة ”طيران الإمارات“ قد أعلنت في 2 من نيسان/أبريل، أنها حصلت على موافقة رسمية من السلطات للبدء بتشغيل عدد من رحلات الركاب، لإعادة مسافرين إلى بلدانهم.

وأوضحت ”طيران الإمارات“ في بيان صدر عنها، أنها ستسيّر أسبوعيا أربع رحلات إلى لندن وثلاث رحلات إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.

ومن جانبها، أعلنت ”الاتحاد“ عبر حسابها على ”تويتر“ استئناف تشغيل عدد محدود من الطائرات مع رحلة تقل مسافرين إلى سيول في كوريا الجنوبية في 5 من نيسان/أبريل.

وقالت الشركة، إنها ستشغل سبع رحلات إلى سيول وخمس إلى سنغافورة وست إلى مانيلا ورحلتين إلى جاكرتا حتى 21 من نيسان/أبريل.

وكانت حكومة الإمارات قد علّقت جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت مدة أسبوعين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد بدءا من 25 آذار/مارس.

ومع تعليق الرحلات، أعلنت ”طيران الإمارات“ وهي أكبر ناقل جوي في المنطقة أنّها ستقوم بخفض الرواتب الأساسية مؤقتا بنسب تتراوح بين 25% و50%، لغالبية العاملين فيها لفترة ثلاثة أشهر دون إلغاء الوظائف.

وقرّرت سلطات إمارة دبي هذا الأسبوع، ضخ رأسمال جديد في ”طيران الإمارات“ لمساعدتها على تخطي تبعات إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدّدت دبي القيود التي تفرضها على حركة التنقل السبت، معلنة عن ”إجراءات مشدّدة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد“.