”إيرباص“ تخفض إنتاجها من الطائرات نحو الثلث

المصدر: ا ف ب

أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، اليوم الأربعاء، عن خفض إنتاجها بمعدل الثلث، في وقت تقلص فيه شركات الطيران العالمية خططها وسط أزمة غير مسبوقة يشهدها هذا القطاع.

وقالت المجموعة في بيان إن إيرباص“تقوم الآن بمراجعة معدلات إنتاجها وخفضها للتكيف مع بيئة سوق فيروس كورونا المستجد“.

وأضافت أنها ستقوم الآن بتصنيع 40 طائرة من طراز إيه-320، وطائرتين طراز إيه-330، و6 طائرات طراز إيه-350.

وأكدت إيرباص أن ”هذا يمثل خفضًا لمعدلات ما قبل فيروس كورونا نحو الثلث“.

وأوضحت أنها مع هذه المعدلات الجديدة تحافظ على قدرتها بتلبية طلب الزبون والإبقاء في نفس الوقت على قدرتها في التكيف أكثر مع تطورات السوق العالمي.

وعلى مستوى العالم أعلن اتحاد النقل الجوي (أياتا) أن القطاع قد يحتاج لما يصل إلى 200 مليار دولار (184 مليار يورو) لإنقاذ شركات طيران.

وأعلنت الألمانية لوفتهانزا، الثلاثاء، عن إغلاق وحدة ”جيرمان وينغز“ المنخفضة التكلفة والتخلص من عشرات الطائرات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على أنشطتها التجارية.

وقال المدير التنفيذي لايرباص غييوم فوري:“زبائن قطاع الطيران تضرروا بشدة جراء أزمة كوفيد19… نحن بصدد تكييف إنتاجنا مع وضعهم المستجد والعمل على إجراءات تخفيف تشغيلية ومالية لمواجهة الواقع“.