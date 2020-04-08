نفاد مواد الفحص يوقف مختبر ”كورونا“‎ في غزة عن العمل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء يوم الأربعاء، توقف مختبرها المركزي عن إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا؛ إثر نفاد مواد الفحص الخاصة بذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال الإيجاز الصحفي: ”إن وزارة الصحة أمام تحدٍّ جديد؛ نتيجة نفاد مواد الفحص، وتوقف المختبر المركزي عن العمل“.

وأضاف: ”نحذر من تداعيات خطيرة على الوضع الصحي؛ جراء نفاد 44% من الأدوية الأساسية، و31% من المستهلكات الطبية، و65% من لوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري لفيروس كورونا“.

وأوضح القدرة أن ذلك سيؤثر على استكمال الوزارة فحص عشرات العينات لم تُفحص بعد، وإجراءات إنهاء الحجر الصحي لمئات المستضافين في مراكز الحجر الصحي“.

وطالب المؤسسات الدولية والإغاثية بسرعة توفير ما تم نفاده، إضافة إلى 100 جهاز للتنفس الصناعي و140 سريرا للعناية المركزة، كاستجابة أولى لحاجة قطاع غزة؛ لمواجهة فيروس كورونا“.

وبلغ عدد مصابي الفيروس بالقطاع 13 مصابًا، من إجمالي 263 مصابا في فلسطين، تماثل منهم 52 حالة للشفاء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، حتى مساء يوم الأربعاء.