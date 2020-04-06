بوينغ تمدد وقف الإنتاج بمرافقها في واشنطن بسبب كورونا

قالت شركة بوينغ يوم الأحد إنها ستمدد تعليقها المؤقت لعمليات الإنتاج في مرافقها بولاية واشنطن حتى إشعار آخر.
وكانت أكبر شركة لصناعة الطائرات في الولايات المتحدة قد أعلنت في 23 مارس آذار إنها ستوقف الإنتاج في مصنعها بولاية واشنطن كإجراء مؤقت للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا. وكان من المتوقع استئناف الإنتاج أوائل هذا الأسبوع.
وامتنعت بوينغ عن تحديد الموعد الذي يمكن أن يتم استئناف الإنتاج فيه. وقالت إن هذه الإجراءات “ يجري اتخاذها في ضوء استمرار تركيز الشركة على صحة وسلامة الموظفين والتقييم الحالي لانتشار كوفيد-19 في ولاية واشنطن … والتوصيات الإضافية من السلطات الصحية الحكومية“.