بوينغ تمدد وقف الإنتاج بمرافقها في واشنطن بسبب كورونا

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قالت شركة بوينغ يوم الأحد إنها ستمدد تعليقها المؤقت لعمليات الإنتاج في مرافقها بولاية واشنطن حتى إشعار آخر. وكانت أكبر شركة لصناعة الطائرات في الولايات المتحدة قد أعلنت في 23 مارس آذار إنها ستوقف الإنتاج في مصنعها بولاية واشنطن كإجراء مؤقت للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا. وكان من المتوقع استئناف الإنتاج أوائل هذا الأسبوع.…