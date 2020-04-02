”بوينغ“ تطرح خطة تسريح طوعي لموظفيها‎ بسبب كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”بوينغ“ الأمريكية العملاقة، اليوم الخميس، عن برنامج للتسريح الطوعي للموظفين، في ظل التأثيرات الجسيمة لوباء كورونا على قطاع الطيران.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد كالهون، عن البرنامج الذي قال إنه ضروري وسط الأزمة التي يمر بها القطاع.

وأضاف: ”من المهم أن نبدأ في التأقلم مع الواقع الجديد الآن“.

وكانت الشركة، حتى قبل انتشار الوباء، تعاني من صعوبات مالية بسبب أزمة طائرات ماكس-737 التي تم وقفها من الطيران منذ أكثر من عام بعد حادثي تحطم.

إلا أن أزمة الوباء زادت وضع ”بوينغ“ سوءا، بعدما قررت معظم شركات الطيران التجاري وقف عملياتها وأصبحت العديد منها تكافح من أجل البقاء.

وقال كالهون: ”عندما يخرج العالم من هذا الوباء، فمن المرجح أن يتغير حجم السوق التجاري وأنواع المنتجات والخدمات التي سيرغب بها ويحتاجها عملاؤنا.. سنحتاج إلى الموازنة بين العرض والطلب بناء على ذلك، لأن عملية انتعاش القطاع ستستغرق سنوات“.

وأوضح أن الشركة ستوفر معلومات إضافية عن البرنامج خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وقال مسؤول في الشركة إنها تتوقع ”أن يختار آلاف الموظفين عرض التسريح الطوعي أو أن يتقاعدوا“، مضيفا أن الشركة ستواصل التوظيف في مجالات محددة من بينها برامج الدفاع والفضاء.

وسيخرج الموظفون من الشركة بشكل نهائي وسيتقلون مبالغ مالية وامتيازات تشمل فترة من التغطية الصحية تدفع الشركة جزءا من تكاليفها.

وتابع كالهون: ”نحن نمر بمرحلة جديدة وغامضة.. ونحن نتخذ خطوات من بينها عرض خطة التسريح الطوعي هذه بناء على ما نعرفه اليوم“.

و“بوينغ“من الشركات المستحقة للحصول على أموال فدرالية بموجب حزمة المساعدات المالية التي أقرها الكونغرس، الأسبوع الماضي، بقيمة 2,2 ترليون دولار، ولكنها لم تكشف عما إذا كانت ستسعى للحصول على أي من تلك الأموال.