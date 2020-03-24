ترامب يتعهد بمساعدة ”بوينغ“ لإنقاذها من الانهيار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه لن يدع صانع الطائرات ”بوينغ“ ينهار نتيجة التعطيلات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: ”لن ندع بوينغ تنهار، علينا أن نساعدهم مؤقتا، لن يكون لفترة طويلة، بل مؤقتا“.

وأضاف: ”وسيدفعون فائدة، ومن المرجح أن يعطوا أسهما في شركتهم لشعبنا، لدافعي الضرائب في بلدنا، لمواطنينا“.

في الأثناء، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس أجريا مؤتمرا بالهاتف اليوم الثلاثاء مع مستثمري سوق الأسهم الأمريكية للتباحث بشأن الاقتصاد الأمريكي.

شارك في المؤتمر مسؤولون تنفيذيون من بينهم دان لويب من ”ثيرد بوينت“، وستيف شوارزمان من ”بلاكستون“، وروبرت سميث من ”فيستا إكويتي“، وجيف سبريتشر من ”بورصة إنتركونتننتال/بورصة نيويورك للأسهم“، وبول تيودور جونز من ”جست كابيتال“.