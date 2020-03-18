زوكربيرغ يقدم مكافأة مالية من ”فيسبوك“ لموظفيها بسبب كورونا‎

قرر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”فيسبوك”، أن تكون من أوائل الشركات الكبرى في العالم التي تقدم دعما ماليا لمساعدة موظفي الشركة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ زوكربيرغ موظفي شركته البالغ عددهم 45 ألف موظف بنظام الدوام الكامل، بمنحهم ألف دولار بهدف دعمهم في ظل عملهم عن بعد وسط أجواء الخوف من كورونا.

وقالت الشركة إنها ستمنح جميع الموظفين في تقييم عملهم في أول ستة أشهر لعام 2020 تصنيفا يشير إلى أن الموظف يتجاوز باستمرار معايير وأهداف الوظيفة.

ويعني هذا أن جميع الموظفين بدوام كامل يمكنهم الحصول على مكافآت كبيرة لهذه الفترة، وكان متوسط التعويض لموظفي فيسبوك في عام 2019 يبلغ 228651 دولارا.

وأعلنت فيسبوك عبر تدوينة عن نيتها تقديم 100 مليون دولار على شكل منح نقدية واعتمادات إعلانية للشركات الصغيرة لمساعدتها خلال الوباء، وقالت الشركة إن ما يصل إلى 30 ألف شركة صغيرة حول العالم ستكون مؤهلة للحصول على المنح النقدية والاعتمادات الإعلانية.

وأوضح زوكربيرغ في المذكرة المرسلة إلى الموظفين أن فيسبوك تتطلع إلى منح الموظفين إجازة إضافية لمساعدتهم على رعاية أسرهم أثناء تفشي الوباء قائلا: “أعلم أن هذا وقت عصيب على الجميع، وأنا أقدر كل ما تفعلونه للتكيف، ورعاية أنفسكم وعائلاتكم، والتأكد من أنه يمكننا الاستمرار في توفير البنية التحتية الاجتماعية والاتصالات المهمة لمليارات الأشخاص حول العالم”.

يذكر أن شركة البرمجيات (Workday) نفذت خطوة مشابهة حيث تسلط هذه الخطوات الضوء على ما تفعله شركات التكنولوجيا للمساعدة في تخفيف أثر انتشار الفيروس.