مصر تستعين بـ“فيسبوك“ لمواجهة فيروس كورونا

لجأت الحكومة المصرية إلى الاستعانة بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 80 حالة إصابة جديدة وفقا للأرقام الرسمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان في مصر، إنها تتعاون مع ”فيسبوك“ لإطلاق مبادرة لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) داخل الأراضي المصرية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن التعاون جاء بعد إعلان الرئيس التنفيذي لـ“فيسبوك“ مارك زوكربرغ، أن الشركة ستدعم جهود نشر الوعي بكورونا ومحاربة الشائعات المتداولة على ”فيسبوك“ بشأن الفيروس.

وأشار بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ستقوم بإمداد ”فيسبوك“ بالمحتوى العلمي التوعوي، ويقوم ”فيسبوك“ بدوره بإيصاله إلى أكبر عدد من الناس داخل مصر.

وبين مجاهد أنه تم الاتفاق على تخصيص حملة توعوية على ”فيسبوك“ خلال أسبوعين، بهدف زيادة الوعي، إلى جانب محاربة الشائعات المرتبطة بالفيروس.

وذكر أن الموقع الإلكتروني ”care.gov.eg“ سيصبح المصدر الوحيد لنتائج بحث المستخدمين على ”فيسبوك“ عن فيروس كورونا، وسيقوم الموقع بدوره بتحديث المحتوى بصفة دورية، لضمان وصول المعلومات المحدثة والصحيحة إلى الجمهور.