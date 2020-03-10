اتفاق سعودي كويتي بشأن العاملين في المنطقة المقسومة

توصلت كل من الكويت والسعودية إلى اتفاق يتعلق بموظفي المنطقة المقسومة المشتركة بين البلدين لحل الأزمة التي تعرضوا لها مؤخرا وأربكت عملهم عقب إغلاق السعودية منافذها البرية أمام مواطني الدول الخليجية حتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ”كورونا“.

وكشفت صحيفة ”الراي“ الكويتية أن البلدين توصلا لاتفاق مشترك لمرور العاملين بمنطقة العمليات المشتركة عبر المنافذ البرية، وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية من الجانبين بما يضمن سلامة الجميع أولا ويحافظ على سير العمل.

وكانت السعودية قررت إغلاق منافذها البرية أمام الدول الخليجية ومنها الكويت اعتبارا من السبت الماضي وحتى إشعار آخر، ما تسبب بإرباك ومنع مئات الموظفين في الكويت العاملين بمنطقتي العمليات المشتركة في الخفجي والوفرة من عبور المنافذ لمباشرة عملهم.

وطلبت الشركة الكويتية لنفط الخليج، منذ دخول القرار السعودي حيز التنفيذ، من جميع العاملين في المنطقة المشتركة البالغ عددهم نحو 800 عامل في منطقة الخفجي المشتركة، عدم عبور المنافذ البرية مع السعودية، ريثما يتم التنسيق بشأن عملهم واستثناؤهم من هذا القرار.

وتحتوي المنطقة المشتركة حقولا نفطية يتم تشغيلها على نحو مشترك بين الدولتين اللتين وقعتا اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم هذه المنطقة في الـ24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.