بسبب كورونا.. طيران الإمارات تكشف عن سياسة إعفاء جديدة لعملائها

كشفت شركة ”طيران الإمارات”، عن سياسة إعفاء جديدة توفر لعملائها مرونة وخيارات أوسع بشأن جميع التذاكر التي تصدر، اعتبارا من اليوم السبت وحتى الـ 31 من مارس/ آذار الجاري.

وبموجب السياسة الجديدة، سيتمكن المتعاملون مع الشركة الناقلة عبر شبكة خطوطها العالمية من تغيير تواريخ سفرهم من دون تكبد أي رسوم لتغيير الحجوزات وإعادة إصدار التذاكر.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تزيل المخاوف لدى عملاء طيران الإمارات إذا ما قرروا تغيير خطط سفرهم نتيجة لأي تطورات تتعلق بفيروس كوفيد-19 (كورونا).

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ”البيان“، بإمكان المتعاملين تغيير حجوزاتهم إلى أي تاريخ للسفر، خلال 11 شهرا، في نفس فئة الحجز من دون فرض غرامات تغيير، فيما تطبق فروقات السعر في حال وجوبها.

وتنطبق هذه السياسة على جميع الوجهات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية.

وسيوفر ”سكاي واردز طيران الإمارات“، مزيدا من المرونة لأعضائه المتأثرين بانتشار فيروس كورونا، جرّاء القيود المفروضة على السفر وخفض أعداد الرحلات الجوية.

وسوف يتمكن أعضاء الفئات البلاتينية والذهبية والفضية من المحافظة على فئاتهم من خلال بلوغ 80 % من متطلبات السفر الخاصة بكل فئة، بين 31 مارس/ آذار و30 يونيو/ حزيران 2020.

وسوف يستفيد الأعضاء الذين حجزوا رحلاتهم، بين 1 مارس و30 يونيو 2020، من زيادة بنسبة 20% في أميال الفئة.

وسيتحمل المتعاملون فروقات الأسعار وأي ضرائب مطبقة في حال أرادوا تغيير درجة سفرهم، كما لا تزال شروط وأحكام إعادة إصدار واسترجاع أثمان التذاكر الصادرة قبل أو بتاريخ 5 مارس، سارية.

أما العملاء الذين ألغيت رحلاتهم بسبب فيروس كورونا، فعليهم إعادة حجز رحلاتهم والاطلاع على الخيارات المتاحة في هذا الشأن على الموقع الشبكي.

ويمكن للمتعاملين الذين يرغبون في تغيير ترتيبات سفرهم بعد إجراء الحجوزات، في الفترة ما بين 7 مارس و31 مارس، زيارة وكيل سفرهم أو الاتصال بمركز اتصال طيران الإمارات.