طيران الإمارات تطلب من موظفيها الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب كورونا

طلبت شركة طيران الإمارات من موظفيها الحصول على إجازة تصل إلى شهر (قابل للتمديد) دون راتب؛ بسبب فيروس كورونا السريع الانتشار، والذي أدى لإلغاء رحلات في أنحاء العالم.

وألغت طيران الإمارات الرحلات لإيران والبحرين ولأغلب الوجهات في الصين، بسبب الفيروس، كما فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات، عادل أحمد آل رضا، في بيان اليوم الثلاثاء إن ”الشركة لديها موارد فائضة عن احتياجاتها، بسبب خفض وتيرة الرحلات أو إلغائها لبعض الوجهات“.

وأضاف أنه أصبح متاحا للكثير من الموظفين الاستفادة من إجازاتهم، فقد قدمت الشركة خيارا لهم للانتفاع بإجازة أو التقدم طوعا للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر بما يصل لشهر في المرة الواحدة.

وذكرت رويترز يوم الأحد نقلا عن بريد إلكتروني تم إرساله داخليا في مجموعة الإمارات، وهي الشركة القابضة المملوكة للحكومة التي تضم طيران الإمارات بين أصولها، أن المجموعة طلبت من الموظفين التفكير في الحصول على عطلات مدفوعة وغير مدفوعة مع سعيها للتعامل مع تباطؤ وصفته بأنه ملحوظ في أنشطتها.

ولدى المجموعة أكثر من 100 ألف موظف، من بينهم أكثر من 21 ألفا من طواقم الطائرات، و4 آلاف طيار، وذلك بنهاية مارس/ آذار 2019، وهي نهاية السنة المالية الماضية للمجموعة.