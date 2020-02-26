”إن.إم.سي هيلث“ تقيل رئيسها التنفيذي وسط فحص لأوضاعها المالية‎

قالت ”إن.إم.سي هيلث، اليوم الأربعاء، إنها أقالت رئيسها التنفيذي براسانث مانغهات، وأعطت مديرها المالي إجازة مرضية ممتدة، بعد أن كشفت الشركة تفاصيل من تحقيق تجريه في أوضاعها المالية.

وقالت شركة الرعاية الصحية المدرجة في لندن بعد إغلاق السوق إنها عينت مدير العمليات مايكل ديفيز رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا محل مانغهات، وقالت إن المدير المالي براشانث شينوي سيأخذ إجازة طويلة.

وفقدت أسهم المجموعة نحو ثلثي قيمتها منذ شككت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف أواخر العام الماضي في البيانات المالية للشركة. وقالت ”إن.إم.سي“ آنذاك إن التقرير ”زائف ومضلل“، وأغلقت أسهمها مرتفعة 6.6 % قبل صدور بيان اليوم.

وكان الملياردير الهندي ومؤسسة ”إن.إم.سي ب.ر. شيتي“ استقال من منصب رئيس مجلس الإدارة المشارك هذا الشهر، بعد أن قالت جهات رقابية بريطانية إنها تتقصى أمر الشركة عقب إشعار بأنه لم يفصح عن الحجم الحقيقي لحصته في إن.إم.سي.

وأطلقت ”إن.إم.سي“ تحقيقها الخاص في أوضاعها المالية، والذي يقوده لويس فريه المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

وقالت ”إن.إم.سي“ إن لجنة التحقيق تراجع عمليات السحب من تسهيلات تعود إلى ”إن.إم.سي“ لم يفصح عنها أو تنل موافقة مجلس الإدارة.

وأضافت الشركة أنها أوقفت عضوًا بفريق الخزانة لديها عن العمل فيما يتعلق بتناقضات محتملة في بياناتها المصرفية ودفاترها، وقالت إنها لن تستطيع نشر نتائجها السنوية قبل نهاية أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.