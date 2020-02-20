الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن (فيديو)

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قالت الشرطة البريطانية إن رجلا في السبعينيات من عمره تعرض للطعن في مسجد بلندن اليوم الخميس وإن رجلا آخر اعتقل لشبهة الشروع في القتل. وقالت شرطة العاصمة في بيان: ”عثر على رجل في السبعينيات من العمر مصابا. تم تقييم حالته بأنها ليست خطيرة“. وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر أفراد الشرطة وهم يقيدون حركة رجل…