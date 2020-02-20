 الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن (فيديو)

الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن (فيديو)

المصدر: رويترز

قالت الشرطة البريطانية إن رجلا في السبعينيات من عمره تعرض للطعن في مسجد بلندن اليوم الخميس وإن رجلا آخر اعتقل لشبهة الشروع في القتل.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: ”عثر على رجل في السبعينيات من العمر مصابا. تم تقييم حالته بأنها ليست خطيرة“.

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر أفراد الشرطة وهم يقيدون حركة رجل في ساحة الصلاة بالمسجد قرب متنزه ريجنتس قبل اقتياده بعيدا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
بريطانيا
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث