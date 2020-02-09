أكثر من 70 شركة تلغي مشاركتها في معرض صناعات جوية بسنغافورة بسبب تفشي فيروس“كورونا“

المصدر: ا ف ب

ألغت أكثر من 70 شركة مشاركتها في معرض صناعات جوية في سنغافورة، من بينها شركة ”لوكهيد مارتن“ الأمريكية العملاقة للصناعات الدفاعية، على خلفية تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، وفق ما أعلن المنظمون اليوم الأحد.

وفرضت إجراءات احترازية من بينها خفض كبير لمشاركة الجمهور وقياس إلزامي لدرجات الحرارة، قبل افتتاح هذا الحدث البارز لقطاع الصناعات الجوية، الذي من المقرر أن يعقد بين 11 و16 شباط/فبراير الجاري.

وسجلت سنغافورة 40 إصابة بفيروس ”كورونا“ المستجد، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 800 شخص غالبيتهم في الصين.

وأكد المدير العام لشركة ”إكسبيريا إفتنتس“ المنظمة لمعرض ”ليك شيت لام“، الأحد، أن أكثر من 70 شركة اختارت الانسحاب من الحدث مع تأكيده أن أعداد المشاركين في المعرض تبقى ”مهمة“.

ولا يزال متوقعا مشاركة شركات كبرى في مجال الصناعات الجوية، بالمعرض الذي يعقد كل عامين، حيث يشهد عادة الإعلان عن عقود مهمة، كعقود شراء طائرات، وحضّ المنظمون المشاركين على إلقاء التحية على بعضهم بالانحناء أو من بعيد بدلا من المصافحة، من أجل الحد من مخاطر تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

ويعتبر القطاع الجوي من أكثر القطاعات تأثرا بالفيروس الجديد، حيث ألغت عدة شركات طيران رحلاتها إلى الصين، كما فُرضت قيود على المسافرين القادمين من الصين، في محاولة للتصدي للفيروس.

ومنعت سنغافورة مثل دول أخرى، دخول وافدين قادمين من الصين أو أجانب قاموا بزيارتها مؤخراً إلى أراضيها.

ورغم هذه القيود، تشارك القوات الجوية الصينية للمرة الأولى بعرض جوي في المعرض، في حين ألغت 10 شركات صينية مشاركتها.

ورفعت سنغافورة الجمعة، مستوى الإنذار الصحي إلى الدرجة الثانية على مقياس من 4 درجات.

وأعلنت شركة ”لوكهيد مارتن“ وشركة ”هافيلاند“ المصنعة للطائرات انسحابهما من المعرض. كما ألغت شركة ”بومباردييه“ الكندية مشاركتها.

وأعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها لن تشارك في العرض الجوي في المعرض بسبب فيروس ”كورونا“ المستجد.