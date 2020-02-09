اكتشاف طريقة جديدة للإصابة بفيروس ”كورونا“

اكتشف بحث جديد أن فيروس كورونا قد ينتشر عن طريق البكتيريا الموجودة في الإسهال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الخبراء، من أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا من خلال العيون، ويجب على الناس – وخاصة الأطباء – بذل المزيد من الجهد لحماية أنفسهم، وفقا لصحيفة ”ذا صن “ البريطانية.

وكان قد لقي 724 شخصا حتفهم حتى الآن، واكتشف ما يقرب من 35000 حالة، بعد اندلاع المرض في مدينة ”ووهان“ الصينية.

ويعتقد أن السبب الرئيسي لانتقال فيروس كورونا، هو الرذاذ المحمل بالفيروس من سعال الشخص المصاب.

وقال الباحثون، إن الدراسات المبكرة ركزت بشدة على المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي وأغفلوا تلك المرتبطة بالجهاز الهضمي.

وتعرض 14 شخصا من أصل 138 مريضا في مستشفى ووهان في البداية للإسهال والغثيان، قبل يوم أو يومين من الإصابة بالحمى والتنفس الشاق.

كما تعرض أول مريض أمريكي تم تشخيصه بالمرض أيضا لآلام في الأمعاء لمدة يومين، وتم اكتشاف الفيروس لاحقا، وهناك حالات موثقة أخرى في الصين.

أجري البحث الجديد من قبل مؤلفين صينيين، ونشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

وقال ويليام كيفيل، أستاذ الرعاية الصحية البيئية بجامعة ساوثامبتون، إن التقارير المتعلقة بالفيروس عند ظهوره لأول مرة، تشير إلى انتقاله عبر البراز.

وكان قد تسبب البراز في انتقال مرض السارس في هونغ كونغ، عام 2003.

وأشار العلماء إلى أن احتمال حدوث نفس الشيء مع فيروس كورونا ليس مفاجئا تماما للعلماء؛ نظرا لأن الفيروس الجديد ينتمي إلى نفس عائلة السارس.

وقال بنجامين نيومان، خبير علم الفيروسات بجامعة تكساس، إن انتقال الفيروس عبر البراز أمر ”يستحق الاهتمام بالتأكيد“.

كما أشار إلى أن ”الرذاذ ولمس الأسطح الملوثة ثم فرك العينين أو الأنف أو الفم“، من المحتمل أن تكون الطريقة الرئيسية لنقل الفيروس، بناء على البيانات الحالية.

في غضون ذلك، قال تقرير في مجلة لانسيت، إن خبير الالتهاب الرئوي الصيني جوانجفا وانغ أصيب بفيروس كورونا أثناء زيارته لووهان، الشهر الماضي.

وكان يرتدي قناعا للوجه أثناء زيارته، لكنه لم يرتد أي نظارات واقية، واشتكى لاحقا من ”احمرار العينين“.