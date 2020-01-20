ماكرون وترامب يعلنان هدنة في نزاع حول ضريبة رقمية

قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم الإثنين، إنه أجرى ”مناقشة رائعة“ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضريبة رقمية تعتزم باريس فرضها، وإن البلدين سيعملان سويا لتفادي زيادة في الرسوم الجمركية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن ماكرون وترامب اتفقا على التراجع عن حرب محتملة للرسوم الجمركية حتى نهاية العام ومواصلة المفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الضريبة الرقمية أثناء تلك الفترة.

وأضاف المصدر قائلا ”هما اتفقا على إعطاء فرصة للمفاوضات حتى نهاية العام… أثناء تلك الفترة، لن يكون هناك تصعيد للرسوم الجمركية“.

وقررت فرنسا في يوليو تموز تطبيق ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على دخل الخدمات الرقمية الذي تحققه في فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (28 مليون دولار) في فرنسا و750 مليون يورو حول العالم، وهددت واشنطن بفرض ضرائب على منتجات فرنسية ردا على تلك الضريبة.

وقالت السلطات الفرنسية، مرارا إن أي اتفاقية دولية بشأن الضريبة الرقمية يتم الوصول إليها في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستحل على الفور محل الضريبة الفرنسية.