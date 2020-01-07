إيلون ماسك يطلق سيارات رياضية جديدة في الصين (فيديو)

أطلق الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا”، إيلون ماسك، برنامج ”تسلا“ للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز ”واي“، في مصنعها الجديد بشنغهاي، اليوم الثلاثاء، حيث بدأت الشركة تسليم باكورة سياراتها المصنعة خارج الولايات المتحدة للجمهور.

وبدأ مصنع ”تسلا“ الذي بلغت كلفته ملياري دولار، تسليم السيارات في غضون 357 يوما فقط من بدء العمل على إنشائه، وهو رقم قياسي في مجال صناعة السيارات بالصين.

وتسلم أول عشرة عملاء من الجمهور سياراتهم السيدان من الطراز 3 المصنعة في الصين، اليوم.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

وتراقص ماسك، الملياردير والرئيس التنفيذي للشركة، بحماس على المنصة خلال المناسبة، قبل أن يخلع سترته ويلقي بها جانبا، ليكشف عن قميص قطني عليه رسم للمصنع.

وفي تغريدة، أرفق الفيديو بالحروف الأولى من عبارة ”غير آمن للعم“ بالإنجليزية، والتي تُستخدم على الإنترنت للإشارة إلى محتوى قد يكون إباحيا.

وقال إن الطلب على الطراز ”واي“ من ”تسلا“ قد يفوق في نهاية المطاف جميع سيارات ”تسلا“ الأخرى مجتمعة، وكان التأثر باديا على صوته عندما تحدث عن التقدم في مصنع الصين.

لكن مسؤولي ”تسلا“ التنفيذيين لم يعطوا أي تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالتقدم في مشروع الطراز ”واي“ المصنع في الصين.

وامتنع ممثل عن ”تسلا“، عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وبدأ العمل على إنشاء أول مصنع لـ ”تسلا“ خارج الولايات المتحدة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبدأ الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول.