انفجار إحدى سيارات ”تسلا“ في شنغهاي الصينية (فيديو)

انفجرت سيارة من طراز ”تسلا“ للموديل ”إس“، أثناء وقوفها في أحد مواقف السيارات، مساء الأحد، بعد انبعاث بعض الدخان منها أولًا قبل أن يحدث الانفجار.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع على منصة ”ويبو“ الصينية لحظة الانفجار ليشتعل بعدها وسم ”تسلا تشتعل ذاتيًّا“.

وحصل المقطع المصور الذي انتشر على الشبكة الصينية، المماثلة لموقع ”تويتر“، على أكثر من 5 ملايين مشاهدة؛ ما أثار جدلًا واسعًا بشأن الحريق.

وقالت تسلا على حسابها الرسمي على ”ويبو“ معلقة: ”بعد اكتشافنا هذا الحادث في شنغهاي أرسلنا على الفور فريقًا إلى الموقع، نجري الآن اتصالات مع الإدارات المعنية لتفهم الموقف، وبناءً على المعلومات الحالية لم يصَب أحد“.

ويأتي هذا الحادث في وقت تحاول فيه ”تسلا“ إنعاش مبيعاتها في الصين التي تضررت بشدة بسبب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتستورد الشركة حاليًّا كل السيارات التي تبيعها في الصين، ولكنها بصدد بناء مصنع في شنغهاي سيقوم بتصنيع السيارات ”موديل 3“ في المرحلة الأولى ويساعد على تقليل تأثير تبعات الحرب التجارية والتعريفات الجمركية.