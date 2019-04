انفجار إحدى سيارات ”تسلا“ في شنغهاي الصينية (فيديو)

انفجرت سيارة من طراز ”تسلا“ للموديل ”إس“، أثناء وقوفها في أحد مواقف السيارات، مساء الأحد، بعد انبعاث بعض الدخان منها أولًا قبل أن يحدث الانفجار.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع على منصة ”ويبو“ الصينية لحظة الانفجار ليشتعل بعدها وسم ”تسلا تشتعل ذاتيًّا“.

وحصل المقطع المصور الذي انتشر على الشبكة الصينية، المماثلة لموقع ”تويتر“، على أكثر من 5 ملايين مشاهدة؛ ما أثار جدلًا واسعًا بشأن الحريق.

