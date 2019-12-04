 توصية بتحديد سعر سهم أرامكو – إرم نيوز‬‎

توصية بتحديد سعر سهم أرامكو

توصية بتحديد سعر سهم أرامكو

المصدر: رويترز

 قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مديري الاكتتاب لأرامكو السعودية أوصوا بأنه ينبغي لعملاق النفط السعودي أن يسعر طرحه العام الأولي عند 32 ريالًا (8.5 دولار) للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي للأسعار، مما قد يجعله أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأضافت المصادر أن قرار التسعير النهائي سيتخذ في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

وإذا تم تسعير الصفقة عند الحد الأعلى لنطاق الأسعار، فإن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتجاوز 25 مليار دولار، وهي قيمة إدراج مجموعة علي بابا الصينية في 2014 .. أكبر طرح عام أولي في العالم حتى الآن.

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