”علي بابا“ تجمع 12.9 مليار دولار في إدراج قياسي

جمع عملاق التجارة الإلكترونية الصيني ”علي بابا“ نحو 12.9 مليار دولار في إدراج مهم في هونغ كونغ، وهو أكبر بيع أسهم في المدينة في تسع سنوات، ويمثل مستوى قياسيًا عالميًا للبيع الثانوي العابر للحدود للأسهم.

وسيُنظر إلى الصفقة على أنها دفعة لهونغ كونغ بعد احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ خمسة أشهر، وانزلاق المدينة في الآونة الأخيرة إلى أول ركود لها في عشر سنوات.

وقالت ”علي بابا“ في بيان إنها قامت بتسعير الأسهم عند 176 دولار هونغ كونغ (22.49 دولار أمريكي) لكل سهم، بخصم 2.9% مقارنة مع سعر إغلاق السهم في نيويورك، ما يؤكد معلومات ذكرتها رويترز في وقت سابق.

ويعني السعر أن ”علي بابا“ ستجمع ما لا يقل عن 88 مليار دولار هونغ كونغ (11.3 مليار دولار) وهو رقم إجمالي ذو رمزية، لأن الرقم ثمانية مرتبط بالازدهار والحظ الطيب في الثقافة الصينية.

وقد يبلغ إجمالي المبلغ الذي سيتم جمعه من الصفقة في نهاية المطاف 12.9 مليار دولار إذا تمت ممارسة خيار التخصيص الزائد للأسهم.

وأغلقت أسهم ”علي بابا“ في نيويورك أمس الثلاثاء عند 185.25 دولار، ويساوي سهم الإيداع الأمريكي لعلي بابا المدرج في نيويورك ثمانية من الأسهم في هونغ كونغ.

وتأتي صفقة ”علي بابا“ في فورة لبيع الأسهم أواخر العام، في الوقت الذي تسارع فيه شركة النفط الوطنية العملاقة ”أرامكو“ السعودية لتسعير طرح عام أولي كبير للغاية، بما يكفي لتجاوز الرقم القياسي الخاص بعلي بابا لطرح قيمته 25 مليار دولار في 2017.

ومن شأن إتمام صفقة ”أرامكو“ عند النطاق السعري الأعلى جمع 25.6 مليار دولار، وتقييم الشركة عند 1.7 تريليون دولار، بما يقل عن تقييم عند تريليوني دولار كانت الشركة تسعى في الأصل للوصول إليه.