السودان.. القبض على قيادي بحزب البشير على خلفية قضية ”طيران خط هيثرو“

ألقت سلطات النيابة العامة السودانية، يوم الجمعة، القبض على رئيس مجلس الإدارة السابق لمؤسسة ”سودانير“، والقيادي بحزب عمر البشير، الشريف أحمد عمر بدر، وأودعته حراسة القسم الشمالي بالخرطوم، على خلفية قضية بيع ”خط هيثرو“ الشهيرة.

ويعد خط ”هيثرو“ من أميز خطوط الطيران التي كانت تحقق أرباحًا للسودان في السابق، وفشلت كل التحقيقات التي أجرتها لجان شكلها الرئيس المخلوع عمر البشير في الوصول إلى المتورطين في بيع الخط الجوي ”خط هيثرو“.

وكان وزير النقل والطرق والجسور الأسبق أحمد بابكر نهار قال إن بيع خط هيثرو تم بمبلغ أربعين مليون جنيه إسترليني.

وكشف نهار حينها أن تقرير لجنة التحقيق أثبت أنّ رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية الشريف أحمد عمر بدر هو من اتخذ قرار بيع الخط دون علم أعضاء مجلس الإدارة، لكن لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد ”الشريف“.

وفي العام 2013، برأ رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية ”سودانير“ السابق الشريف أحمد عمر بدر مجلسه من أي اتهامات تتعلق ببيع ”خط هيثرو“ لأي شركة طيران، متحديًا لجنة التحقيق أن تقدم مستندًا يدين المجلس إبان إدارته.