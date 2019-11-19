كايلي جينر تبيع حصة بقيمة 600 مليون دولار من علامتها للمكياج

في خطوة مفاجئة، قررت نجمة التواصل الاجتماعي كايلي جينر بيع حصة من علامتها للمكياج ومستحضرات العناية بالبشرة، تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، لشركة تختص بمنتجات التجميل والبشرة.

وأعلنت شركة “ كوتي“ الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ستشتري حصة نسبتها 51 % من علامة كايلي (22 عامًا) لمستحضرات العناية بالبشرة والمكياج، تقدر قيمتها بـ 600 مليون دولار، في تعاون يفيد الشركة الأمريكية بفضل شعبية كايلي الهائلة.

وستكون ”كوتي“ مسؤولة كاملة عن علامة المليارديرة الصغيرة، بينما ستستمر كايلي وفريقها بقيادة الإدارة الإبداعية والاتصالات الخاصة بالعلامة.

تأتي هذه الخطوة ذات المبلغ الكبير، في الوقت الذي تضاعف فيه ”كوتي“ تركيزها على منتجات العناية بالبشرة والعطور.

يذكر أن الشركة الأمريكية تضم عطورًا من شركات شهيرة مثل ”هيوغو بوس“ و“بربري“، بالإضافة إلى علامات ”كوفر غيرل“ و“ريميل“ و“ماكس فاكتور“.

وتحرص ”كوتي“ على إطلاق عطور ومنتجات أحمر شفاه فاخرة، مع إنفاق المزيد من المال على التسويق، لمكافحة انخفاض المبيعات.

ويبدو أن قرار كايلي بدأ يؤتي بثماره، حيث أدى الإعلان وحده عن بيع كايلي حصتها الباهظة، إلى ارتفاع أسهم الشركة الأمريكية بنسبة 5 %.

وقالت كايلي في بيان: ”أنا متحمسة للغاية بشأن الشراكة مع كوتي لاستمرار الوصول إلى المزيد من محبي كايلي كوزميتكس وكايلي سكين في مختلف أنحاء العالم. أتطلع لمواصلة الإبداع لكل مجموعة ينتظرها العملاء“.

وأضافت نجمة التواصل الاجتماعي وتلفزيون الواقع: ”ستوفر هذه الشراكة لي وفريقي فرصة التركيز على إنتاج وصنع كل منتج مع تعزيز العلامة لتصبح مركز قوة عالميًا في مجال التجميل“.

هذا وأوضحت شركة ”كوتي“ أن الشراكة الجديدة ستزيد من صافي إيراداتها من العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بأكثر من 1 % سنويًا على مدى السنوات الـ 3 المقبلة، كما قال ”بيير لوبيز“، الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية: ”يسعدنا انضمام كايلي إلى منظمتنا وعائلتنا“.

يذكر أن المليارديرة الصغيرة، والتي تعد الأصغر بين إخوتها، بدأت علامتها للمكياج بإطلاق مجموعتها لأحمر الشفاه في 2015، والتي حققت نجاحًا باهرًا منذ البداية، إذ بيعت المجموعة في غضون دقائق من إطلاقها.

وأشارت ”كوتي“ إلى أن علامة ”كايلي كوزمتكس“ حققت أرباحًا قدرها 177 مليون دولار على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

وكانت كايلي أطاحت بمارك زوكربيرغ وحصلت على لقب أصغر مليارديرة عصامية في عام 2018، وذلك عندما حققت مبيعات قيمتها 360 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالشراكة الجديدة، كشفت ”كوتي“ أنه من المتوقع أن تتم الصفقة كاملة في الثلث الثالث من السنة المالية 2020.